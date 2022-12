Wit-Rusland: “Hoogstwaarschijnlijk zat er een bedoeling achter lancering van Oekraïense raket”

Het Wit-Russische ministerie van Defensie spreekt van een “mogelijke provocatie” door Kiev nadat een luchtafweerraket neerkwam op het Wit-Russische grondgebied. Volgens een ambtenaar is de neergehaalde Oekraïense raket waarschijnlijk “niet per ongeluk” het luchtruim binnengekomen.

“Ofwel werd de ongeleide raket vanwege de slechte training van de militairen per ongeluk afgevuurd, ofwel ging het om een opzettelijke provocatie door de Oekraïense strijdkrachten”, aldus het hoofd van de luchtafweer in Minsk, Kirill Kasanzev, in een mededeling van het ministerie, die verspreid werd via Telegram.

Een regeringsfunctionaris verklaarde dat het “onwaarschijnlijk” is dat een Oekraïense raket per ongeluk het Wit-Russische luchtruim is binnengedrongen en dat er hoogstwaarschijnlijk een “bedoeling” achter de lancering zat.

De staatsmedia hadden gemeld dat donderdagochtend een S-300-raket was ingeslagen op het grondgebied van Wit-Rusland. Minsk heeft vanwege het incident de Oekraïense ambassadeur al op het matje geroepen, maar vond het gisteren “geen ernstige zaak” en zei in een verklaring “dat er geen reden tot zorg is en dat dit soort dingen jammer genoeg nu eenmaal gebeuren”. Kiev liet weten bereid te zijn om mee te werken aan het onderzoek naar het incident.

Russische luchtaanvallen

Verschillende Oekraïense steden zijn donderdag bestookt met Russische raketten. Oekraïne heeft daarop luchtdoelraketten ingezet om de aanval af te weren. Een deel van de Russische raketten kwam terecht in Lviv, in het westen van Oekraïne.

“De Oekraïense partij sluit geen opzettelijke provocatie van de Russische terreurstaat uit, die een zodanige route voor zijn kruisraketten heeft getrokken om de onderschepping in het luchtruim boven het grondgebied van Wit-Rusland te veroorzaken", zei het Oekraïense ministerie van Defensie.

In Oekraïne groeit de bezorgdheid dat Rusland vanuit Wit-Rusland nieuwe aanvallen zou lanceren. Een incident zoals dat van gisteren kan door Moskou en Minsk gebruikt worden als een excuus om vanuit Wit-Rusland actie te ondernemen.

