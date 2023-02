Wit-Rusland beperkt toegang Poolse vrachtwagens na sluiting grensovergang

Minsk doet de sluiting van de grensovergang in Bobrowniki af als "onmenselijk" en "unilateraal". Als reactie zullen Poolse vrachtwagenchauffeurs het land enkel kunnen binnenkomen en verlaten via de gemeenschappelijke grens, en niet langer via andere grensovergangen.

"De volledige verantwoordelijkheid voor de verslechtering van hun werkomstandigheden ligt bij de initiatiefnemer van de beperkende maatregelen, namelijk de Poolse regering", klonk het bij het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minsk liet voorts nog weten het aantal effectieven in het Poolse consulaat in Grodno terug te brengen tot het aantal in het Wit-Russische consulaat in Bialystok. Ook de verbindingsofficier wordt het land uitgestuurd. "Elke destructieve maatregel van de Poolse regering zal niet worden genegeerd. We houden ons het recht voor om nog meer ingrijpende wederkerige maatregelen te nemen", klonk het nog. Warschau rechtvaardigde de sluiting van de grenspost in het kader van de "staatsveiligheid".

Wit-Rusland is het enige land in Europa dat de kant van Rusland kiest. Polen, daarentegen, is een van de voornaamste bondgenoten van Oekraïne.

KIJK. Poetin laat even zien wie de baas is in Wit-Rusland

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.