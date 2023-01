Winterstorm Gérard teistert noordwesten van Frankrijk

Verdachte in verdenking gesteld voor moordpogin­gen na aanval in Gare du Nord

De man die woensdagochtend in het station 'Gare du Nord' in Parijs om onbekende reden met een metalen haak zeven mensen verwondde, van wie één ernstig, is zondag in verdenking gesteld voor moordpogingen en is in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft procureur Laure Beccuau bekendgemaakt.

15 januari