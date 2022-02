“Winterspelen zullen Russische invasie in Oekraïne niet tegenhouden”

“Nog nooit Covid-19 gehad, Jezus moet me wel graag zien”: meteen na deze uitspraak valt comédienne flauw op podium, met schedel­breuk tot gevolg

Een Amerikaanse comédienne is vorige zaterdag tijdens een van haar voorstellingen flauwgevallen op het podium. Heather McDonald hield aan de lelijke schuiver een schedelbreuk over. Het filmpje deelt ze nu op haar Instagrampagina met de nodige humor. “Natuurlijk moet me dit overkomen net nadat ik aan het opscheppen was over mijn vaccinatiestatus”, klinkt het.

