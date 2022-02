Winters weer legt deel van Verenigde Staten plat

Mijntelco Het internet­ver­keer in ons land bereikt recordhoog­tes: zo weet je of veranderen van teleco­mabon­ne­ment aan de orde is

Het internetverkeer in ons land blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van BNIX, het nationale internetknooppunt waarlangs een groot deel van het Belgische internetverkeer passeert. Zowel het gemiddeld verkeer als de pieken lagen in 2021 hoger dan in 2020, dat op zich al een absoluut recordjaar was. Voor wie steeds meer internet, is een aangepast telecomabonnement aangeraden. Vanaf wanneer verander je best van abonnement? En waar moet je dan op letten? MijnTelco.be zet de belangrijkste bevindingen op een rij.

