Winnetou gecanceld in Duitsland: uitgeverij neemt boeken uit de handel na heisa

Ravensburger Verlag heeft aangekondigd dat het twee nieuwe Winnetou-kinderboeken intrekt na beschuldigingen van racisme en culturele toe-eigening. De toonaangevende Duitse uitgeverij bekijkt naar eigen zeggen ook of er in de toekomst nog wel andere Winnetou-boeken kunnen gepubliceerd worden. Inmiddels laait de discussie hierover hoog op in Duitsland.

Winnetou is een populair personage uit de verhalen van Karl May, waarbij de indiaan het opperhoofd is van de Apachen. De fictieve held maakte in 1875 voor het eerst zijn opwachting, maar dreigt nu gecanceld te worden.

Ravensburger Verlag haalt twee kinderboeken, een puzzel en een stickerboek uit de handel. De boeken zijn gericht op kinderen van zeven jaar en ouder en hangen samen met een recent uitgebrachte speelfilm over Winnetou. Maar er kwamen naar verluidt te veel negatieve reacties op sociale media. De boeken zouden uitpuilen met “racistische stereotypen”.

Volledig scherm De eerste Winnetou-film kwam in 1963 in de zalen. © kos

“Veel clichés”

Het hoofd van Ravensburger Verlag, Clemens Meier, zei dat de boeken een “geromantiseerd beeld met veel clichés” vertoonden. De uitgever liet op Instagram verstaan dat het nooit de bedoeling was om gevoelens van anderen te kwetsen en bood verontschuldigingen aan. “We zouden vandaag niet meer de beslissing nemen om de titels op dezelfde manier uit te geven. We hebben toen een fout gemaakt en we kunnen je verzekeren: we leren ervan!”

“Onze redacteuren houden zich intensief bezig met onderwerpen als diversiteit en culturele toe-eigening. De collega’s bespreken de consequenties voor toekomstige publicaties en passen ons bestaande assortiment titel na titel aan”, klonk het nog.

Boekhandels zijn inmiddels gestopt met het bestellen van de boeken bij Ravensburger en ze leken dinsdag ook van Amazon te zijn gehaald. Er waren nog wel edities van andere uitgevers beschikbaar. Inmiddels is er ook een discussie aan de gang over de vraag of de film ook moet worden ingetrokken, maar voorlopig loopt hij nog in de zalen.

Quote Deze ontwikke­ling wordt steeds absurder, dat snapt niemand meer. Politicus Ulrich Lange (CSU)

De actie van de Ravensburger Verlag verhit hevig de gemoederen in Duitsland. Ook politici roeren zich. “Deze ontwikkeling wordt steeds absurder, dat snapt niemand meer!” zei Ulrich Lange van de CSU.

Christoph Ploß (CDU) zei dat het “volstrekt absurd was dat zelfs Winnetou, met wie hele generaties in Duitsland zijn opgegroeid, nu zou worden gecanceld”.

“Als we er elke keer moeten mee rekening houden dat iemand zich gekwetst voelt door dreadlocks of onschuldige kinderboekverhalen, dan is het een straatje zonder einde,” aldus Wolfgang Kubicki van de FDP.

Karl May, de bedenker van de romans die in 1912 stierf, wordt beschouwd als de eerste bestsellerauteur in de Duitstalige wereld en is een van de meest succesvolle Duitse schrijvers ooit. Wereldwijd zijn ongeveer 200 miljoen exemplaren verkocht in 40 talen.