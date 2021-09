Winnares (56) grootste Noord-Ierse lottojackpot thuis dood aangetroffen: “Dat geld heeft m'n leven verwoest”

Een vrouw die in 2013 de toen grootste lottojackpot ooit won in Noord-Ierland, is donderdagochtend dood aangetroffen in haar bescheiden woning in de plaats Strabane. De 27 miljoen pond - bijna 32 miljoen euro - die Margaret Loughrey (56) won, maakte haar niet bepaald gelukkig. “Dat geld heeft m’n leven verwoest”, liet ze ooit optekenen in een interview.

De politie beschouwt de omstandigheden van het overlijden niet als verdacht. Een autopsie moet meer klaarheid brengen over haar dood.

Loughrey leefde van een werkloosheidsuitkering toen ze in november 2013 het bewuste loterijbiljet kocht. Ze was die dag naar een werkwinkel geweest om een sollicitatieformulier op te halen.

Eens ze het geld kreeg overhandigd en plots een van de rijkste Noord-Ieren was, bleef alles zo veel mogelijk bij het oude. Verhuizen deed ze niet. Buitensporige uitgaven waren niet aan de orde. Ze had zich voorgenomen anderen blij te maken met het geld.

Jobs creëren

Een jaar na haar lottowinst kocht ze voor 1 miljoen pond een vervallen katoenspinnerij uit de 19e eeuw. Bedoeling was om de leegstaande bedrijfssite om te bouwen voor nieuwe projecten en zo jobs te creëren. De ambitieuze plannen kwamen nooit van de grond.

In 2015 ging het van kwaad naar erger. De rechter veroordeelde Loughrey tot 150 uur gemeenschapswerk na het mishandelen van een taxichauffeur. Drie jaar later moest ze een oud-werknemer een schadevergoeding van 30.000 pond betalen. De rechtbank achtte het bewezen dat ze de man had gepest en hem onterecht had ontslagen.

In 2019 beweerde ze dat haar fortuin was geslonken tot ‘slechts’ 5 miljoen pond. Ze was volgens eigen zeggen het slachtoffer geworden van een pak diefstallen. “Dat geld heeft me alleen maar verdriet gebracht. Het heeft mijn leven verwoest”, verklaarde ze toen in een interview. “Ik ben niet religieus, maar als er iets als een hel bestaat, dan ben ik daar zeker geweest. Het is al zes jaar zo.”

Gemeenteraadslid Paul Gallagher, een buurman van de vrouw, liet aan lokale media weten dat het dorp geschokt is door het overlijden. “Margaret was bekend in het dorp en deed veel liefdadigheidswerk”. “Een verdrietige dag”, reageert collega-raadslid Jason Barr. “Margaret had veel ups en downs in haar leven, zoals wij allemaal. Ik hoop dat ze nu rust heeft gevonden.”

