Winnaars op één na grootste pot EuroMillions maken zich bekend: dit is wat Britse ingenieur en kapster met de 215 miljoen euro gaan doen

Joe is een handelsingenieur en Jess heeft een eigen kapsalon. Ze zijn elf jaar getrouwd en hebben twee kinderen die in de lagere school zitten. Joe heeft ook nog twee kinderen uit een vorig huwelijk. Zij studeren aan de universiteit.

Jess vertelde aan de Britse pers dat haar vader zijn hele leven op de lotto had gespeeld. Toen hij zeven jaar geleden overleed, besloot zij de traditie verder te zetten. Volgens Joe spelen ze vooral als er een “aanzienlijk bedrag” te winnen is. “Normaal gezien heb ik niet veel geluk, daarom laat ik mijn vrouw de lootjes meestal kopen”, lacht hij.

Bed

Hij kon het dan ook amper geloven toen hij in de app van de Nationale Loterij ontdekte dat ze gewonnen hadden. Jess lag nog in bed en haar alarm zou pas over twintig minuten afgaan. Daarom besloot hij haar nog even verder te laten slapen. In de tussentijd ging hij op Rightmove, de grootste online vastgoedportal en vastgoedwebsite van het Verenigd Koninkrijk. Want ze spraken er al langer over om te verhuizen.

“Voor het eerst kon ik de prijsfilters afzetten die ik daarvoor altijd gebruik”, lacht hij. Toen zijn vrouw wakker werd, zei hij haar dat hij haar een geheim te vertellen had. Ook zij kon het eerst niet geloven. “Doe niet onnozel”, was het antwoord, omdat ze dacht dat Joe de cijfers misschien verkeerd gelezen had, omdat hij zijn bril niet op had. Ze besloten daarop de Nationale Loterij te bellen om zeker te zijn.

Het bleek correct. Iemand daar beloofde dat er teruggebeld zou worden om de winst te ratificeren. In afwachting besloot het koppel gewoon aan de dag te beginnen en te gaan werken.

Huis

Wat ze met het geld willen doen? Eerst en vooral hun huis opknappen. “Er is zo veel werk”, lacht Joe. “Nu staat er nog een emmer in de gang omdat het binnen regent. Ook het kapsalon kan een financiële injectie gebruiken. De zaken gaan niet zo goed omdat er minder klanten kwamen door de coronapandemie. Ook de elektriciteitsrekening is de hoogte in gegaan.”

