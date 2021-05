‘Winnaar’ van 26 miljoen dollar vergeet dat winnend lot in broekzak zit en vernietigt het in de was

Het winnende SuperLotto Plus-biljet zou in een winkel in de Amerikaanse stad Norwalk verkocht zijn op een dag in november. Camerabeelden tonen hoe de vrouw die dag wel degelijk een lotje kocht, al is het niet zeker of dat ook het winnende biljet was. Indien er geen erkende winnaar uit de bus komt, zal het geld aan verschillende scholen in Californië worden geschonken.