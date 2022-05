Winnaar Eurovisiesongfestival zal geld voor Oekraïne inzamelen met Europese tournee

Noord-Ko­rea over corona-uit­braak: “Ballonnen en drones brachten virus over de grens met Zuid-Ko­rea”

Noord-Korea bevestigt voor het eerst een corona-uitbraak in het land. Dictator Kim Jong-un wijst met de vinger naar een gebrekkige distributie van medicijnen en spreekt van “een onverantwoordelijke werkmentaliteit”. Over hoe het virus het land binnenkwam, heeft het regime zo zijn eigen mening: ballonnen en drones zouden Covid over de grens met Zuid-Korea gebracht hebben. Waarnemers vermoeden dat de militaire parade van 25 april in de hoofdstad Pyongyang om de 90ste verjaardag van het Noord-Koreaanse leger te vieren een superspreaderevent was. Daar waren meer dan 20.000 militairen aanwezig, van wie er daarna sommigen positief testten.

14:21