Winkelmedewerker steelt baby weg uit winkelkar wanneer moeder zich even omdraait

“Giuliani ging via tunnel onder Mar-a-La­go van en naar Trump toen hij depressief was en stevig dronk”

Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York en vertrouwenspersoon van Donald Trump, nam in 2008 zijn toevlucht tot Mar-a-Lago, het bekende resort van de voormalige president in Palm Beach in Florida. Volgens zijn ex-vrouw was Giuliani toen depressief en dronk hij veel na zijn mislukte poging om Republikeins presidentskandidaat te worden. Dat schrijft Andrew Kirtzman in zijn boek over Giuliani dat volgende maand verschijnt, maar dat 'The Guardian’ nu al kon inkijken. Om zijn bezoekjes aan de Trumps geheim te houden, gebruikte Giuliani een tunnel onder het resort.

25 augustus