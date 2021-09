Winkelier loopt tegen de lamp nadat hij van zijn klant kraslot ter waarde van 500.000 euro gestolen had

Californi­sche kustdorpen hebben geen drinkwater meer: vrachtwa­gens voeren dagelijks bijna half miljoen liter aan

6 september Verschillende dorpen en stadjes aan de kust in het noorden van de Amerikaanse staat Californië hebben geen drinkwater meer voor inwoners, meldt de lokale krant The Press Democrat. Dat is al sinds de jaren 70 niet meer voorgekomen. De regionale overheid heeft een plan opgesteld om dagelijks bijna een half miljoen liter drinkwater met vrachtwagens naar de kustregio te vervoeren, vanuit een stad 100 kilometer verderop.