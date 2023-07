Win-win: Franse consumenten krijgen korting voor het repareren van kleding

Bérangère Couillard, onderminister van Ecologie, benadrukte dat Frankrijk jaarlijks 700.000 ton kleding op de vuilnisbelt ziet belanden en drong erop aan dat “alle naaiateliers en schoenmakers zich bij het systeem aansluiten”. Het programma zal kortingen van 7 euro voor een nieuwe hak en 10 euro 25 euro voor een nieuwe voering in een jas, rok of ander kledingstuk bieden, met als doel de reparatiesector te ondersteunen en nieuwe banen te creëren.

De regering zal 154 miljoen euro bijdragen om de bonusregeling over een periode van vijf jaar te financieren.Hoewel sommigen kritiek hebben op de aanpak van de overheid, waarbij bedrijfsgroepen waarschuwen voor de “stigmatisering” en parlementslid Eric Pauget van de Republikeinse partij klaagt over de hoge schulden, is de regering vastbesloten om de problemen van de fast fashion aan te pakken.

Refashion, belast met de implementatie van het programma, meldt dat er vorig jaar alleen al in Frankrijk 3,3 miljard kledingstukken, schoenen en huishoudtextiel op de markt zijn gebracht. De mode-industrie is een van de grootste sectoren in Frankrijk en was vorig jaar goed voor ongeveer 66 miljard euro aan omzet en duizenden banen. Hoewel Frankrijk de op drie na grootste mode-exporteur van de EU is, is de industrie de afgelopen jaren achteruitgegaan.