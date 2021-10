Wilmès brengt eerbetoon aan vermoorde Belgische para's in Rwanda

Monnik (98) gestorven die 50 jaar in Franse grot heeft geleefd

12:21 Hij koos ervoor om te leven en te bidden in eenzaamheid. Vijftig jaar lang leefde monnik Antoine in een grot, zonder water of elektriciteit, in Roquebrune-sur-Argens in het departement Var. Hij groeide uit tot een lokale legende. Op 22 oktober is hij op 98-jarige leeftijd gestorven, zo maken Franse media bekend.