William Shakespeare (81), eerste man die Pfizer-vaccin kreeg, overleden

Opposant die werd opgepakt na omleiding Ryanair-vlucht legt "bekente­nis­sen af” in video, volgens oppositie ligt hij “in kritieke toestand in ziekenhuis”

7:45 Roman Protasevitsj, het Wit-Russische oppositielid dat zondag werd opgepakt na de omleiding van een Ryanair-vlucht naar Minsk, heeft maandag gezegd dat hij “is overgegaan tot bekentenissen”. Dat zei hij in een videoboodschap die werd uitgezonden op de openbare televisie. Oppositieleden zeggen op sociale media dat hij gedwongen werd om die verklaring af te leggen. Eerder op de avond werd gemeld dat Protasevitsj nu in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Dat schrijft althans Tadeus Giczan, hoofdredacteur van het oppositiekanaal Nexta, op Twitter. De woordvoerster van het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat er sprake is van gezondheidsproblemen.