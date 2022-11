Willem Engel trekt stekker uit corona-actiegroep Viruswaarheid

Stuk grond in Spanje

Viruswaarheid leefde van donaties van gelijkgestemden. Die schreven het geld over op de ING-rekening van de dansschool van Engel. De Nederlander leende 50.000 euro van de stichting om een stuk grond in Spanje te kopen. Dat geld heeft hij inmiddels terugbetaald, maar voor ING was het de druppel. De bank stopte de rekening in november 2020. Viruswaarheid stapte naar de rechter om de beslissing aan te vechten en mocht de bankrekening in de tussentijd gebruiken. Vorige maand bepaalde de rechtbank in Amsterdam echter dat het opheffen van de rekening terecht was, omdat Engel “niet integer” had gehandeld.