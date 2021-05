Wilde everzwijnen omsingelen vrouw in Italië en stelen haar boodschappen

Een groep wilde everzwijnen hebben een vrouw omsingeld op de parking van een supermarkt in Le Rughe, een Italiaanse gemeente dicht bij Rome. De groep, bestaande uit vier volwassen zwijnen en twee jongen, zaten de vrouw achterna, waarop die haar boodschappen liet vallen. Kort daarna begonnen de everzwijnen te smullen van het voedsel dat de vrouw net had gekocht.

Loslopende everzwijnen zijn al langer een punt van debat in de regio rond Rome. Vorig jaar in oktober kwam er een onderzoek op aanvraag van de burgemeester Virginia Raggi. Zo zou een familie wilde everzwijnen doodgeschoten zijn door de politie in een kinderspeeltuin in de buurt van het Vaticaan. De gebeurtenis vormde de aanleiding voor protest door inwoners en dierenrechtenactivisten.

Ook enkele Italiaanse boeren hebben de afgelopen jaren geklaagd over hoe de everzwijnen schade toebrengen aan hun oogsten en hoe ze vaak zorgen voor zware verkeersongevallen. Zo zouden de dieren aan de basis liggen van 10.000 jaarlijkse ongevallen in het land. In sommige gevallen ging het zelfs om dodelijke accidenten.

Leger versus everzwijnen

De grootste Italiaanse boerenvereniging Coldiretti vraagt de Italiaanse autoriteiten om in te grijpen. “We moeten zo snel mogelijk handelen en zelfs het leger oproepen als dat nodig is”, klinkt het.

In totaal zouden er ongeveer 2 miljoen wilde everzwijnen ronddwalen in Italië. In heel wat Italiaanse regio’s, zoals Toscane en Umbrië, is het vlees van de dieren een delicatesse.

