Wild zwijn bijt strandganger in Genua: “Zoiets is nog nooit gebeurd”

Genk “Met pijl en boog op everzwij­nen jagen, kan dé oplossing zijn voor woonwijken”: boogschut­ters­fe­de­ra­tie hoopt dat minister Demir wet laat aanpassen

Krijgen we weldra Robin Hood-achtige taferelen in Limburg te zien? Als het aan Frank Siedentopf van de Belgische boogschuttersfederatie ligt, worden everzwijnen in de Genkse woonwijken teruggedrongen met pijl en boog. “Je hoort ze niet knallen én ze zijn even efficiënt als een jachtgeweer.” In Vlaanderen is die jachtwijze verboden, maar minister Zuhal Demir (N-VA) overweegt de wet te herbekijken.

7 juni