Wil Trump inauguratie Biden boycotten door te gaan golfen in Schotland? “Geen essentiële verplaatsing”, reageert Schotse premier

Of Donald Trump over twee weken aanwezig zal zijn op de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden, is steeds twijfelachtiger. Er gaan nu zelfs geruchten de rond dat Trump zou willen gaan golfen op zijn domein in Schotland, als ultiem teken van gebrek aan respect tegenover Biden. Maar volgens de Schotse premier Nicola Sturgeon denkt Trump daar maar beter twee keer over na. In de huidige coronatijden is komen golfen geen essentiële verplaatsing en mag Trump het land eigenlijk niet in, zo zei ze vanmiddag.