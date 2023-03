Wil Moskou opgepakte Amerikaanse journalist ruilen tegen Russische spion die in Internationaal Strafhof in Den Haag probeerde te infiltreren?

Het knettert weer stevig tussen Washington en Moskou. De arrestatie in Rusland van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich (31) op verdenking van spionage, zorgt voor nieuwe spanningen. Welk spel spelen de Russen juist? En waarom wordt meteen gekeken in de richting van een Russische spion die eerder in Nederland werd geklist?

De arrestatie en de beschuldiging tegen journalist Evan Gershkovich doen een opzetje vermoeden. Want hoewel Amerikanen in Rusland vaker verdacht worden van spionage, zou het nu de eerste keer zijn sinds de Koude Oorlog dat dit gebeurt met een Amerikaanse journalist die officieel geaccrediteerd is bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder zijn de timing, de kennelijke grote haast van Moskou en de openheid waarmee alles gebeurt, opvallend.

De journalist, die volgens collega's bezig was met een artikel over het huurlingenbedrijf Wagner, werd in de Russische stad Jekaterinenburg uit een restaurant gehaald en afgevoerd met zijn trui over zijn hoofd. Kort daarna werd hij al voorgeleid voor een rechtbank in Moskou. Normaliter worden spionageprocessen in het geheim gevoerd. De journalist zal nu minstens twee maanden in voorarrest blijven.

“Op heterdaad”

Volgens de Russische inlichtingendienst zou Gershkovich “op heterdaad zijn betrapt” en bezig zijn geweest “in opdracht van de Amerikaanse regering staatsgeheime informatie te verzamelen over het Russische militair-industriële complex”.

Gershkovich - die eerder werkte voor onder meer ‘The New York Times’, het Franse persbureau ‘AFP’ en de Russische ‘Moscow Times’ - heeft een reputatie als een zeer betrouwbare verslaggever en was volgens persbureau Reuters op weg naar de oostelijke stad Nizjni Tagil (in het Aziatische deel van Rusland), waar de nodige Russische militaire industrie is gevestigd. The Wall Street Journal’ ontkent met klem de aantijgingen dat hij spioneerde voor de Amerikaanse diensten en eist de onmiddellijke vrijlating van de verslaggever.

Quote Dit is een frontale aanval op alle buitenland­se correspon­den­ten die nog in Rusland werken Russische onderzoeksjournalist Andrej Soldatov

Nieuwe frontale strategie

“Gershkovich is een zeer goede en moedige journalist, geen spion, in godsnaam. Dit is een frontale aanval op alle buitenlandse correspondenten die nog in Rusland werken. Dit betekent dat de FSB is losgeslagen”, aldus de bekende Russische onderzoeksjournalist Andrej Soldatov op Twitter. Hij geldt als expert op het gebied van de Russische veiligheidsdiensten.

Volgens de Russische journalist en Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov (van de inmiddels verboden ‘Novaya Gazeta’) past de arrestatie van Gershkovich in de nieuwe frontale strategie van het Kremlin tegen het Westen. “Hoe luidruchtiger, hoe beter. We zijn een tijdperk van open confrontatie begonnen.”

Infiltratie in Internationaal Strafhof

De coördinator van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, sluit niet uit dat de arrestatie van Gershkovich te maken heeft met de veroordeling van ene Viktor Ferreira in Brazilië, oftewel de Russische spion Sergey Vladimirovich Cherkasov (37).

Cherkasov werd vorig jaar in Nederland opgepakt toen hij met de valse Braziliaanse identiteit van Viktor Ferreira probeerde te infiltreren in het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hetzelfde hof dat onlangs een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Russische president Poetin wegens oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Volledig scherm Sergey Cherkasov, een geheime spion van de Russische GRU buitenlandse militaire inlichtingendienst die als stagiair had geprobeerd het Internationaal Strafhof in Den Haag te infiltreren. © RV Facebook

Cherkasov werd daarop door Nederland uitgewezen naar Brazilië, waar hij inmiddels is veroordeeld tot vijftien jaar wegens het vervalsen van Braziliaanse regeringsdocumenten. Hij zit momenteel in Brazilië in de gevangenis. Rusland deed onmiddellijk een verzoek tot uitlevering omdat Cherkasov die - zo werd beweerd - in Rusland zou worden gezocht wegens drugshandel.

Elite-agent

Maar volgens Amerikaanse bronnen, die vorige week vrijdag een officiële Amerikaanse aanklacht van 46 pagina’s lang tegen de Rus hebben publiek gemaakt, is hij in werkelijkheid een tegen de lamp gelopen elite-agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU die Moskou graag weer naar huis wil halen. In de VS werd de dertiger vorige week formeel in beschuldiging gesteld voor onder meer het optreden als agent van een buitenlandse mogendheid, visumfraude, bankfraude, telegrafische fraude, ...

In de Amerikaanse tenlastelegging staat onder meer dat Cherkasov met zijn valse Braziliaanse identiteit een masteropleiding volgde aan de prestigieuze Johns Hopkins Universityen zo de stage in de wacht wist te slepen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Uiteindelijk kwam het dus toch niet zover, want hij werd meteen na aankomst in Nederland opgepakt.

Volledig scherm Sergey Vladimirovich Cherkasov. © U.S. Justice Department

Gevangenenruil

Waarnemers vermoeden dat Rusland vaker redenen zal zoeken voor de arrestatie van westerlingen om zo Russen die in de Verenigde Staten en elders in de wereld vastzitten wegens bijvoorbeeld spionage, snel uit te ruilen.

In december lieten de VS nog de beruchte veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout voortijdig vrij, in ruil voor de ster van het Amerikaanse damesbasketbal Brittney Griner. Zij werd door de Russische autoriteiten opgepakt in de dagen voordat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel. Griner bleek slechts wat hasjolie in haar bagage te hebben, maar werd tot negen jaar strafkamp veroordeeld voor drugssmokkel en -bezit.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov, die werd gevraagd naar de kans op een ruil van journalist Gershkovich, zei gisteren dat het voorbarig was om de kwestie te bespreken.

Censuurwet De vrije journalistiek in Rusland is praktisch doodgemaakt onder Vladimir Poetin. Rapporteren in Rusland is gecompliceerd geworden voor journalisten sinds een nieuwe censuurwet. Die maakt het strafbaar te publiceren over de ‘oorlog in Oekraïne’ die van de Russische autoriteiten niet zo mag heten. Als reactie hierop stopten veel binnenlandse nieuwsuitzendingen met hun activiteiten of verlieten ze het land. Gershkovich is de eerste Amerikaanse journalist die in Rusland is vastgehouden op beschuldiging van spionage sinds de detentie van Nicholas Daniloff in 1986. Hij werd valselijk beschuldigd van spionage maar na twee weken weer vrijgelaten na intense onderhandelingen.