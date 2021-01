WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten

Julian Assange wordt er in de VS van beschuldigd de publicatie van geheime informatie mogelijk te hebben gemaakt. Hij wordt aangeklaagd voor in totaal zeventien inbreuken tegen de Espionage Act van 1917. Bij een uitlevering aan de VS zou de Wikileaks-oprichter een gevangenisstraf van 175 jaar in een zwaar beveiligde ­instelling boven het hoofd hangen.

Lees ook Vader van Assange hoopt op gratie van nieuwe president Biden

Geheime documenten

De zaak draait rond het openbaar maken van 470.000 documenten die betrekking hebben op de Amerikaanse diplomatie en de oorlogen in Afghanistan en Irak. Dat gebeurde in 2010. Later werden via WikiLeaks ook nog eens 250.000 diplomatieke berichten op straat gegooid.

Volgens het Amerikaanse gerecht heeft Assange op die manier Chelsea Manning, die voor het leger werkte, de mogelijkheid geboden geheime info publiek te maken. Het lek heeft volgens de VS levens in gevaar gebracht.

Volledig scherm Fotografen proberen een foto te maken in het gevangenisbusje dat aankomt bij de rechtbank. © REUTERS

Geestelijke gezondheid

Rechter Vanessa Baraitser maakte maandag duidelijk zich zorgen te maken over de geestelijke gezondheid van Assange. Ze stelde dat de VS onvoldoende hebben aangetoond dat ze kunnen voorkomen dat de WikiLeaks-oprichter “een manier zal vinden om zelfmoord te plegen”.

De VS gaan in beroep tegen het besluit om de uitlevering te blokkeren.

Volledig scherm Er stonden verschillende protestanten aan de rechtbank. © AP

De WikiLeaks-oprichter probeert al jaren uit handen te blijven van het Amerikaanse gerecht. Hij zat zeven jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Het Zuid-Amerikaanse land wees Assange in 2019 uiteindelijk de deur, waarna de Britse politie hem oppakte.

Assange wordt op dit moment vastgehouden in de Londense Belmarsh-gevangenis, waar hij een celstraf van 50 maanden uitzit omdat hij in 2012 de voorwaarden van een opgelegde voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft geschonden. Zweden had namelijk om zijn uitlevering gevraagd nadat twee Zweedse vrouwen hem van seksueel misbruik beschuldigd hadden. Een Britse rechter ging op het Zweedse verzoek in, maar volgens Assange was het hele verhaal slechts een voorwendsel om hem via Zweden aan de VS te kunnen uitleveren. Hij klopte daarop aan bij de ambassade van Ecuador, die hem dus tot 2019 politiek asiel gaf, tot dat asiel werd ingetrokken.

Aanhangers zien Assange als een onderzoeksjournalist die misstanden aan het licht brengt. Zij hebben hun hoop ook gevestigd op Amerikaans president Donald Trump. Ze hopen dat hij zal besluiten om Assange gratie te verlenen.

Volledig scherm De aanhangers reageerden dolblij toen ze het nieuws hoorden. © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP