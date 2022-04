WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag worden uitgeleverd aan VS

De advocaten van Assange kunnen bij Patel nog beroep aantekenen tegen het besluit. Zij hebben tot 18 mei om dat te doen.

Assange wordt in de VS verdacht van geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan te lekken. Hij zou daardoor onder meer de dood van informanten van Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten hebben. Hij kan 175 jaar celstraf krijgen in de VS.

Buiten de rechtbank waren tientallen mensen bijeengekomen om hun steun te betuigen aan Assange en te demonstreren tegen uitzetting.

Volledig scherm © AP

De 50-jarige Assange probeert al jaren een proces in de VS te voorkomen. Hij werd in 2010, vier jaar na de oprichting van WikiLeaks, in Zweden door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting. Assange werd op grond daarvan in Londen aangehouden. Hij werd op borgtocht vrijgelaten en vluchtte naar de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad, omdat hij bang was via Zweden naar de VS uitgezet te worden. Daar bleef hij negen jaar, tot hij moest vertrekken. In 2019 staakte Zweden de vervolging van Assange. Hij werd alsnog opgepakt in Londen, omdat de VS dat vroegen. Ook moest hij een celstraf uitzitten voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht.

In december 2021 besloot een Britse rechtbank dat Assange uitgeleverd mag worden. Dat werd beslist in een beroepszaak die was aangespannen door de VS. De uitlevering werd mogelijk doordat de VS beloofden Assange niet in een streng beveiligde gevangenis op te sluiten en dat hij een eventuele straf in Australië zou mogen uitzitten. Daarvoor had een andere Britse rechter besloten dat Assange niet kon worden uitgeleverd vanwege gezondheidsklachten en de inhumane situatie waarin hij zou kunnen terechtkomen, mocht hij in een Amerikaanse gevangenis worden geplaatst.

