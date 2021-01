WikiLeaks-oprichter Julian Assange blijft opgesloten in Groot-Brittanië

James, de (doel)man die 2020 afsluit als leider van de Gouden 11: “Mijn schoonva­der is mijn geheime wapen”

31 december De champagne knalt vanavond net iets luider ten huize De Cabooter. Vader James (39) ligt namelijk op kop in de Gouden 11, en dus ook in de strijd om 25.000 euro. James vertelt over zijn speltactiek en levendige vriendengroep en blikt vooruit naar 2021. Het jaar waarin hij hoopt met de hoofdprijs te gaan lopen.