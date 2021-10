WikiLeaks-oprichter Assange vandaag opnieuw voor de rechter in hoger beroep over uitlevering aan VS

De oprichter van WikiLeaks, de Australiër Julian Assange, staat vandaag en morgen in Londen weer voor de rechter over de vraag of hij aan de VS wordt uitgeleverd. In januari wees de Britse rechter het uitleveringsverzoek af omdat Assange zelfmoordneigingen zou hebben. De advocaten van de VS hebben beroep aangetekend en stellen dat de 50-jarige Australiër fysiek en mentaal uitstekend in staat is terecht te staan in de VS.