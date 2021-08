Wijngaard Bordeaux verwacht kleine maar kwalitatieve oogst

Republi­kein­se politici vragen ontslag van Biden: “Nog nooit zo’n incompeten­te president gezien”

12:40 Na de explosies op de luchthaven van Kaboel vragen verschillende Republikeinse politici om het ontslag van de Amerikaanse president Joe Biden. De Democratische president moet ofwel zelf opstappen ofwel uit zijn functie worden ontheven via een impeachmentprocedure, zo vat de conservatieve zender Fox News de verklaringen van de oppositieleden samen. “De crisis in Afghanistan is het meest gênante dat ons land ooit is overkomen”, zei voormalig president Donald Trump.