Wij trokken de straat op in Frankrijk en vroegen op wie ze stemden: “Macron of Le Pen? Dat is kiezen tussen de pest en de cholera!”

Geen verrassingen na de eerste stemronde in de Franse presidentsverkiezingen: Emmanuel Macron (LREM) en Marine Le Pen (RN) maken net als vijf jaar geleden onder elkaar uit wie straks de nieuwe president wordt. Wij trokken naar de Grand Place in Rijsel waar velen zondag hun stem gaven aan zittend president Macron, maar vaak zonder al te veel overtuiging: “Ik hoop dat Marine Le Pen over twee weken in het zand bijt, want als zij aan de macht komt, gaat het land naar de haaien”, klinkt het.