“Wij dulden dit soort vuiligheid hier niet”: Australische senator probeert speech te verstoren, maar wordt tegen de grond gekwakt door politie

Iconisch Flatiron Building in New York voor 190 miljoen dollar geveild

Het historische Flatiron Building in New York is woensdag geveild voor een bedrag van 190 miljoen dollar (174,6 miljoen euro). Ondernemer Jacob Garlick wordt met zijn investeringsbedrijf de nieuwe eigenaar van het gebouw, dat zich bevindt op de kruising van Broadway met Fifth Avenue, in het Flatiron District in Manhattan. "Al sinds mijn veertiende droom ik ervan eigenaar te worden van het gebouw", liet Garlick optekenen.