Wiet bestellen via Uber Eats? In Canada kan het

Voorlopig kan je alleen in het Canadese Ontario via de app cannabis aankopen. Het is ook de allereerste keer dat Uber deze dienst aanbiedt. Volgens het bedrijf zal de samenwerking met de Canadese wietproducent Tokyo Smoke ervoor zorgen dat volwassenen legale en veilige cannabis kunnen kopen. Verder zal het volgens de maaltijdbezorger bijdragen aan het bestrijden van de illegale markt. Wie koopt, moet de wiet wel zelf ophalen. Zo kan de leeftijd en het identiteitsbewijs worden nagetrokken.

In Canada werd de verkoop van cannabis in 2018 gelegaliseerd. Het aantal legale cannabishandelaars nam er toe tot meer dan duizend, maar het grootste deel wordt nog steeds door illegale producenten verkocht. Uber liet eerder al weten dat het zich wil richten op de snelgroeiende cannabismarkt. Topman Dara Khosrowshahi zei in april dat het bedrijf overweegt wiet aan huis te bezorgen in de Verenigde Staten, wanneer de wet dat toestaat. Tot nu is alleen het (recreatief) gebruik van cannabis legaal in sommige staten.