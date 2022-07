Wielrenster die van moord wordt verdacht, is opgepakt na klopjacht van 43 dagen

New York verbiedt vuurwapens op ‘kwetsbare’ openbare plaatsen

De staat New York verbiedt vanaf september het dragen van vuurwapens in bepaalde openbare gebieden, zoals het bij toeristen populaire Times Square in de stad New York. Ook in onder meer overheidsgebouwen, medische faciliteiten en in het openbaar vervoer wordt het meenemen van pistolen en geweren verboden.

