Wie zit er achter onderzeese aanslag op gaspijpleiding Nord Stream 1 en 2? “Kan niet anders dan sabotage zijn”

Terugge­keer­de Belg in Odesa: "Ik geloof niet in nucleaire dreiging Poetin”

Robin Ramaekers is in Odesa, aan de Oekraïense kant van het front. Het normale leven begint terug te keren, maar angst overheerst nog steeds. Daar sprak hij met een Belg die net terug in Odesa is komen wonen. Hij woont er al tien jaar, maar was genoodzaakt om een half jaar te vluchten naar Roemenië met zijn vrouw en dochter.

14:16