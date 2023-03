Wie zit er achter de aanslag die gepleegd werd door Russische neonazi’s? Oekraïne of de Russen zelf?

In Voehledar vond grootste tankge­vecht tot nu toe plaats: zo leidde Oekraïense hinderlaag tot gigantisch Russisch ‘tankkerk­hof’

Een drie weken durend gevecht in de stad Voehledar in het zuiden van Oekraïne mondde volgens Oekraïense functionarissen uit in een epische strijd én het grootste tankgevecht van de oorlog tot nu toe. Het Oekraïense leger zette een hinderlaag op die leidde tot een catastrofaal Russisch ‘tankkerkhof’. Voor de Russen draaide de slag uit op een pijnlijke nederlaag met desastreuze verliezen.