Wie zijn Poetins dochters die nu ook sancties van de VS opgelegd krijgen?

De Russische president Vladimir Poetin schermt zijn privéleven strikt af. Het is niet eens bekend hoeveel kinderen hij precies verwekt heeft. Officieel heeft hij met zijn eerste vrouw Ljoedmila Sjkrebneva twee dochters: Maria Vorontsova en Katerina Tikhonova. De Amerikanen viseren nu ook hen met hun sancties tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Wat weten we nog meer over Poetins dochters Maria en Katerina?

Poetin trouwde in 1983 met Ljoedmila Sjkrebneva, een voormalige Aeroflot-stewardess. Dertig jaar later, in 2013, liep de relatie definitief op de klippen. Poetin was de eerste Russische leider die scheidde sinds tsaar Peter de Grote in 1698. Samen met zijn ex-vrouw heeft Poetin twee dochters: Maria Vorontsova en Katerina Tikhonova. De president spreekt haast nooit publiekelijk over hen, maar wél kort in 2015.

Tijdens zijn jaarlijkse persconferentie toen ontkende hij dat zijn dochters het land ontvlucht waren, zoals nochtans aangenomen werd. Hij voegde eraan toe dat ze niet in de politiek of in de zakenwereld actief waren. “Ze wonen in Rusland”, zei hij in 2015. “Ze zijn nooit ergens anders grootgebracht dan in Rusland. Ik ben trots op hen. Ze spreken vloeiend drie Europese talen. Ik spreek met niemand over mijn familie. Ze zijn nooit de kinderen van een ‘ster’ geweest. Ze vinden er geen plezier in dat de schijnwerpers op hen gericht zijn. Ze leiden gewoon hun eigen leven.” Volgens Poetin zetten zijn dochters in 2015 hun eerste stappen in hun professionele leven en hielden ze zich ver van de zakenwereld. ‘The Guardian’ schrijft dat ze intussen wél allebei die kant al opgingen.

Katerina Tikhonova is 35 en de jongste dochter van Poetin. Ze werd in 1986 geboren in Dresden. Poetin werkte toen als spion voor de KGB. Tikhonova is de naam van de grootmoeder van Katerina aan moederszijde. Katerina Tikhonova studeerde aan de staatsuniversiteiten van Sint-Petersburg en Moskou. Ze behaalde een masterdiploma in natuurkunde en wiskunde.

Volledig scherm Katerina Tikhonova. © REUTERS

Tikhonova is gepassioneerd door Japanse cultuur en door acrobatische rock-’n-roll, een atletische vorm van boogiewoogie. In 2013 werd ze met haar danspartner vijfde op het wereldkampioenschap in Zwitserland. Door beelden van haar danswedstrijden te vergelijken met foto’s op de website van de staatsuniversiteit van Moskou, kwam in 2015 voor het eerst aan het licht dat Tikhonova Poetins dochter was.

Tikhonova trouwde in 2013 met Kirill Shamalov, zoon van Nikolai Shamalov, een vertrouweling van Poetin en mede-eigenaar van de Rossiya Bank. Die wordt door de Amerikaanse overheid de “persoonlijke bank” van het Kremlin genoemd. Kirill was amper 20 toen hij in 2002 een topfunctie bij Gazprom kreeg. Het huwelijk hield niet stand: in 2018 gingen de twee uit elkaar. Over een financiële regeling is niets bekend. Shamalov werd nog geen twee jaar na zijn huwelijk met Tikhonova door Forbes bestempeld als een van de jongste miljardairs van Rusland. Volgens Reuters bezat het koppel in 2015 voor meer dan 2 miljard dollar (1,84 miljard euro) aan bedrijven, naast een luxevilla in het Franse Biarritz ter waarde van 4,8 miljoen euro. Vorige maand bezetten activisten de villa als statement tegen Poetin. Ze wilden er vluchtelingen van Poetins regime verwelkomen, klonk het op sociale media. “De tijd dat dictators en oligarchen hun eigen land konden leegroven en achteloos in villa’s in Europa konden leven, is voorbij.”

Volledig scherm De luxevilla in het Franse Biarritz die gelinkt wordt aan Poetins jongste dochter, Katerina Tikhonova. © AFP

In 2020 werd Tikhonova benoemd tot hoofd van een nieuw instituut voor kunstmatige intelligentie aan de staatsuniversiteit van Moskou. Daarin werd meer dan 1,5 miljard euro gepompt. Poetin beschouwt het als “een van de meest essentiële instrumenten in de nationale strategie voor de ontwikkeling van AI-technologie”. Tikhonova wordt ondersteund door vijf leden uit de directe entourage van Poetin. Onder hen twee voormalige KGB-officieren die in hetzelfde appartementsgebouw in Dresden woonden als waar zij is opgegroeid.

De oudste dochter van Poetin is Maria Vorontsova. Zij is 36. Als pediatrisch endocrinoloog bestudeert ze de effecten van hormonen op het lichaam. Ze woont in een penthouse tegenover de Amerikaanse ambassade in Moskou. Ze trouwde in 2013 met Jorrit Faassen, een Nederlandse zakenman die in Rusland geboren is. Het koppel woonde in een exclusief penthouse in Amsterdam. Toen pro-Russische troepen in 2014 het vliegtuig MH17 boven Oekraïne neerhaalden, riepen enkele Nederlandse buren op om Vorontsova het land uit te zetten.

De Russische oorlog in Oekraïne wekte opnieuw de verontwaardiging van de Amsterdammers op. Ze uitten zich met een bord gericht aan Vorontsova dat ze neerzetten op een stuk grond in Duivendrecht dat Poetins 42-jarige schoonzoon zou hebben gekocht. “Op minder dan 2.000 km van je vredige stukje vrij land, decimeert je vader een geheel vrij land en zijn bevolking. Je vader lijkt moeilijk te bereiken en duidelijk onmogelijk te stoppen. Maar zoals we allemaal weten, voor vaders en dochters is het een ander verhaal.”

Volledig scherm Katerina Tikhonova met danspartner Ivan Klimov tijdens een danswedstrijd in het Poolse Krakau in 2014. © REUTERS

In Rusland gaat het gerucht dat Poetin nog een derde geheime dochter zou hebben. Haar moeder zou Svetlana Krivonogikh zijn, die als poetsvrouw in Sint-Petersburg werkte. Poetin zou jarenlang een affaire met de nu 46-jarige Russische hebben gehad. Uit de ‘Pandora Papers’ bleek dat ze in 2003 eigenaar werd van een appartement van 3,4 miljoen euro in Monaco, via een offshorebedrijf. Dat werd amper enkele weken nadat Krivonogikh bevallen was van haar dochtertje, opgericht.

En dan is er nog Poetins vermeende verhouding met de 38-jarige gymnaste Alina Kabajeva. Volgens de ene bron hebben Poetin en Kabajeva in 2015 een dochter gekregen en in 2019 een jongenstweeling. Volgens een andere bron hebben ze een meisjestweeling en twee jongere zonen. De kinderen, die Poetin nooit officieel erkend heeft, zouden naar verluidt de Zwitserse nationaliteit hebben. Samen met hun moeder zouden ze voor de oorlog in Oekraïne begon naar Zwitserland zijn gevlucht. Ze zouden er verblijven in een sterk beveiligde luxechalet niet ver van Lugano. Tegenstanders van Poetin in Oekraïne, Wit-Rusland en in Rusland riepen Zwitserland enkele weken geleden via een petitie op om Alina Kabajeva uit te leveren en te laten terugkeren naar Rusland.

Volledig scherm Katerina Tikhonova. © Rex/Shutterstock