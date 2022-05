Wie zijn onze ouders en wat is er met hen gebeurd? Drie kinderen werden 38 jaar geleden achtergelaten in station van Barcelona

Elvira, Ricard en Ramon waren slechts 2, 4 en 6 jaar oud toen ze in 1984 door hun ouders werden achtergelaten in een treinstation in Barcelona. Sinds enkele jaren zijn de broers en zus wanhopig op zoek naar informatie over wie hun ouders waren en wat er met hen is gebeurd.

Op die dag, 22 april 1984, werden de drie kinderen naar het ‘estaciόn de Francia’ in Barcelona gebracht in een witte Mercedes bestuurd door een man genaamd Denis (een vriend van hun vader). Volgens Elvira Morral “begeleidde deze man hen naar het station en vertelde hen om er even te wachten omdat hij snoep voor hen zou gaan kopen”.

“We begonnen te spelen terwijl we op hem wachtten, maar hij kwam niet meer terug”, vertelde Elvira aan BFMTV. Op dat moment worden de drie kinderen door de Spaanse politie beschreven als “goed gekleed, goed gevoed en zonder tekenen van misbruik”. Maar de kleintjes spreken Frans, kennen hun eigen achternaam en ook de voornamen van hun ouders niet. Opsporingsberichten worden tevergeefs in het Frans en Spaans verspreid. De drie kinderen worden later door een liefhebbende Spaanse familie geadopteerd.

Hypotheses

“We hebben zo veel hypotheses”, aldus de nu 41-jarige vrouw. “Misschien zijn ze wel vermoord, wat zou kunnen verklaren waarom Denis ons in dat bewuste treinstation heeft achtergelaten. Maar ik kan nog ontelbare andere scenario’s bedenken. Wij willen begrijpen wat er is gebeurd.”

Via genealogisch onderzoek (DNA-test) heeft ze uiteindelijk enkele verre neven kunnen opsporen. In mei 2021 leidde dit tot een ontmoeting met een “tante, ooms en een hele reeks neven en nichten aan moeders- en vaderskant”. “Toen ik voor het eerst contact opnam met mijn familie, was de eerste vraag die ze me zelf stelden ‘Waar zijn je ouders?’, terwijl ik tegen hen zei: ‘Oh nee, ik ben net degene die contact met jullie opneemt om erachter te komen waar onze ouders zijn’.”

“Van aardbol verdwenen”

Elvira’s familie heeft wel waardevolle informatie over haar ouders en hun geschiedenis. Ze komt erachter dat hun namen Rosario Cuetos Cruz (geboren in Madrid in 1949) en Ramon Martos Sanchez (geboren in 1949 in Sevilla) zijn. Ze “gingen naar Frankrijk”, “daar hebben ze drie kinderen gekregen” en dat “vanaf 1983 niemand meer iets van het gezin had gehoord, we leken alle vijf van de aardbol verdwenen”.

“De familie vertelde ons dat onze ouders van ons hielden, en dat we veel reisden. Onze ouders gingen naar Parijs, België, Zwitserland en verschillende plaatsen in Frankrijk.” De broers en zus weten nog steeds niet wat hun ouders precies in het leven deden. “We geloven dat onze vader betrokken was bij criminele activiteiten”, verklaarde Elvira. “De familie vertelde ons dat onze ouders geen vaste job hadden, terwijl we wel luxueus leefden.”

Diegenen die waarschijnlijk het meeste wisten, namelijk hun grootouders, zijn helaas gestorven. De broers en zus hopen dat op termijn al hun vragen beantwoord zullen worden door met hun verhaal naar buiten te komen.

Geboorteakte

Dankzij de hulp van een genealoog en andere experten heeft de jonge vrouw onlangs de hand kunnen leggen op een aantal kostbare documenten, zoals haar geboorteakte. Na al die jaren in onwetendheid te hebben geleefd, kan Elvira eindelijk haar verjaardag vieren op het juiste moment: op 29 december 1981 werd ze geboren in het Bichat-hospitaal in Parijs.