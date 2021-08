Wie zijn de nieuwe taliban? Sterker en rijker dan ooit

Russische president Poetin ongerust over natuurram­pen "zonder voorgaande"

14 augustus De Russische president Vladimir Poetin heeft zich zaterdag ongerust uitgelaten over natuurrampen "zonder voorgaande" in zijn land. Rusland wordt momenteel geteisterd door verwoestende bosbranden in Siberië enerzijds en grote overstromingen in het zuiden anderzijds. Door de hevigheid van de overstromingen en de natuurbranden is het volgens Poetin belangrijk om systematisch aan de “klimaatagenda” te werken.