Wie was Salvador Ramos (18), de schutter in Texas? Hij werd gepest en deelde paar dagen voor het bloedbad foto’s van zijn wapens

UpdateDe man die dinsdagmiddag lokale tijd 21 mensen doodschoot - 19 kinderen en 2 volwassenen - op een basisschool in Uvalde (Texas), is geïdentificeerd als de achttienjarige Salvador Ramos. Ramos kwam uit een gezin met financiële moeilijkheden, werd gepest op school en was “erg op zichzelf”, zo getuigen kennissen. Ramos kwam zelf om het leven toen de politie ingreep.

Voor de schutter het schoolgebouw binnenging, zou hij eerst zijn grootmoeder hebben neergeschoten. Dat meldt de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott. Zij zou het hebben overleefd.

De achttienjarige schutter, een Amerikaans staatsburger, woonde zelf ook in Uvalde en was een leerling van de lokale middelbare school (de schietpartij vond plaats in een andere (basis)school, red.), zo laat gouverneur Abbott nog weten. Alleen zou hij de laatste maand amper nog naar de les zijn geweest. Volgens de Democratische senator voor Texas, Roland Gutierrez, kwam Ramos oorspronkelijk uit deelstaat North Dakota.

Vijf dagen per week werkte Ramos de dagdienst bij een lokale vestiging van hamburgerketen Wendy’s. Volgens zijn manager Adrian Mendes was Ramos een introvert type. “Hij praatte niet veel met de andere werknemers. Niemand kende hem echt. Hij werkte en nam zijn cheque mee”. Ongeveer een maand geleden nam Ramos ontslag.

Quote Vier dagen geleden stuurde Ramos een oud-klasgenoot een foto van zijn geweer en een rugzak vol magazijnen. ‘Gast, waarom heb je dit?’

Grote mond, weinig populair en gepest

Vrienden van de ouders van Ramos beschrijven de schutter als een “serieuze jongen met een opvliegend karakter”. Ze herinneren zich hoe hij regelmatig brutaal was tegen zijn moeder, zo vertellen ze aan The New York Times. Een voormalig klasgenoot - die anoniem wenst te blijven - zegt dan weer tegen CNN dat Ramos op school weinig populair was en werd gepest, onder andere vanwege zijn kleding en de financiële problemen van zijn familie. Hij zou daarom steeds vaker spijbelen. De twee hadden zo nu en dan nog contact als ze samen computerspelletjes speelden. Dan stuurden ze elkaar ook berichten. Vier dagen geleden stuurde Ramos hem plots een foto van zijn geweer en een rugzak vol magazijnen. “Gast, waarom heb je dit?”, vroeg de vriend. “Maak je geen zorgen”, had Ramos geantwoord.

Hoewel het niet precies duidelijk is welke wapens de schutter gebruikte, stelt Gutierrez dat Ramos deze op legale wijze heeft gekocht dankzij de liberale wapenwetten in de staat Texas. “Het kopen van de wapens was een van de eerste dingen die hij deed zodra hij 18 werd”, aldus de senator. Tijdens het interview met nieuwszender CNN zei Gutierrez zich te baseren op informatie van de Texaanse staatspolitie.

Volledig scherm Volgens ABC News zou dit de dader van de schietpartij zijn. © ABC News

Volgens sergeant Erick Estrada van het Texaanse departement van Openbare Veiligheid droeg Ramos op het moment van de schietpartij een kogelvrij vest, minstens één geweer en een rugzak. Dat liet hij aan CNN weten.

Het is nog niet bekend wat de motivatie van Ramos was voor zijn gruweldaad, maar de politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. Lokale politiecommissaris Pete Arredondo liet in een persconferentie op dinsdagavond (lokale tijd) weten dat “we niet actief op zoek zijn naar een andere persoon of andere verdachten in deze zaak”.

Sociale media

In de Amerikaanse media gaan foto’s rond waarvan men beweert dat ze van het Instagramaccount van Ramos zouden zijn. Daarop zou hij enkele dagen geleden zijn wapens hebben laten zien. De echtheid van die beelden kon echter nog niet worden bevestigd.

Ramos zou ook een meisje hebben getagd in een van zijn foto’s met een geweer. “Ik sta op het punt", schreef hij erbij. Het meisje, dat hij amper kende, vroeg meer info en kreeg slechts het antwoord: “Ik wil je een geheimpje vertellen". Zijn geheim heeft hij nooit aan het meisje verteld, maar enkele uren later werd wel duidelijk wat hij bedoelde. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, liet inmiddels weten het vermeende account van de schutter inmiddels van haar platform te hebben verwijderd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ramos zou ook een TikTok-account gehad hebben waarin hij onder de biografie te lezen had staan: “Kids be scared irl (in real life)”. Dat schrijft CNN. Er zou enkel een videoclip van het online spelletje Subway Surfers op hebben gestaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: