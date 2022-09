Wie was Hadis Najafi, de Iraanse vrouw van 20 die doodgeschoten werd door de Iraanse politie?

Hadis Najafi werd enkele dagen geleden doodgeschoten door de Iraanse politie tijdens een manifestatie in Karaj, op 20 kilometer van de hoofdstad Teheran. Journaliste en activiste Masih Alinejad kondigde op Twitter de dood van de jonge vrouw aan op 25 september. Najafi wordt inmiddels beschouwd als het symbool voor de protesten die losbarstten naar aanleiding van het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini, op haar beurt mishandeld omdat ze haar hidjab niet correct zou hebben gedragen. Maar wie was Hadis Najafi?

Mahsa Amini werd op 16 september vermoord door de Iraanse zedenpolitie wegens “foutief gebruik” van haar hidjab. Haar dood heeft in Iran een golf van demonstraties ontketend. Vrouwen knippen hun haar af en verbranden hun hidjab uit protest tegen het ultraconservatieve regime. Daarbij vielen al tientallen doden, onder wie Hadis Najafi. De 20-jarige vrouw kreeg zes kogels in het lichaam van de politie van de Islamitische Republiek Iran en overleed. Voor de fatale schietpartij is te zien hoe de vrouw – zonder hidjab – haar blonde haren in een paardenstaart doet en dan de straat op trekt. De beelden staan inmiddels symbool voor de protesten.

Hadis Najafi behoorde tot de Iraanse generatie Z en groeide als jonge vrouw op in het tijdperk van internet en sociale media. Hadis was een fervente gebruiker van TikTok en Instagram. Ze deelde haar leven, zoals zovelen anderen over heel de wereld, graag met haar volgers op sociale media. Hadis was geen activiste en sprak zich online niet openlijk uit over vrouwenemancipatie. Toch werd ze doodgeschoten terwijl ze campagne voerde voor haar recht om te leven en zich te kleden zoals zij dat wil.

Op haar TikTok-account plaatste Hadis wel video’s waarop ze danste op de nieuwste virale trends, inclusief popmuziek en Iraanse artiesten. Ze droeg daarbij vaak felle kledij. Ze had een voorliefde voor mode, wat ook duidelijk te zien was aan haar Instagram. Op beelden van haar op sociale media droeg ze soms haar hidjab, soms niet. Ze liet de sluier alleen uit als ze veilig thuis was of op een andere privéplek, maar niet in het openbaar. In Iran zijn hidjabs in het openbaar verplicht voor alle vrouwen, ongeacht religie of nationaliteit.

Voor haar werk zat Hadis aan de kassa van een restaurant. Een goede vriendin beschreef haar als “altijd vrolijk en energiek”. Maar toen werd Mahsa Amini vermoord en besloot Hadis mee te betogen, zonder hidjab. In een video die ze naar vrienden stuurde terwijl ze op weg was naar de demonstratie, sprak ze over haar hoop op een betere toekomst. “Uiteindelijk zal ik gelukkig zijn... als alles verandert”, zei ze. Een uur later was ze dood. Haar familie mocht haar dagenlang niet zien. Pas toen ze beloofden geen openbare begrafenis te houden, kon het vrijdagochtend.

