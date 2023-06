Wie was de 17-jarige Nahel die werd doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole en wiens dood Parijse voorsteden in rep en roer zet?

LIVE. “Russische topgene­raal die mogelijk wist van Wagnerop­stand, gearres­teerd” - Scholz: “Muiterij Wagner verraste Duitse inlichtin­gen­dien­sten”

Volgens Russische media is topgeneraal Sergej Soerovikin, de plaatsvervangend commandant van Russische militaire operaties in Oekraïne, gearresteerd. Soerovikin was naar verluidt vooraf op de hoogte van de Wagneropstand van afgelopen weekend en zou hij er ook sympathie voor gehad hebben, hoewel het onduidelijk is of hij deze ook actief steunde. Volg alle recente ontwikkelingen in onze liveblog.