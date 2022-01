Wie vond de PCR-test eigenlijk uit? Een excentrieke wetenschapper die hield van surfen en LSD

De PCR-test is ons allen bekend. De test, die beschouwd wordt als de meest betrouwbare manier om het coronavirus op te sporen, is zelfs niet meer weg te denken ten tijde van de huidige pandemie. Maar wie heeft het ‘stokje in de neus’ eigenlijk uitgevonden? Geen knullige wetenschapper, maar wel een excentriek figuur. Zo bedacht de Amerikaan Kary Mullis, een biochemicus die zich al eens graag in hogere sferen bevond en van surfen hield, de PCR-techniek in 1983.

De wetenschapper Kary Mullis kwam op het briljante idee in mei 1983. De biochemicus was ‘s nachts naar zijn buitenverblijf in Californië aan het rijden, toen hij plots een Eureka!-moment had. Zo bedacht Mullis, die werkte voor het biotechbedrijf Cetus, toen een nieuwe techniek om DNA-onderzoek sneller en efficiënter te laten verlopen. Dat idee zou de basis vormen voor de PCR-techniek, die vandaag volop wordt toegepast in de strijd tegen het coronavirus.

Op het moment van zijn ingeving, parkeerde Mullis zijn wagen onmiddellijk langs de kant van de weg om het idee op te schrijven. Zijn vriendin Jennifer, die naast hem lag te slapen, was niet erg onder de indruk. De Amerikaanse biochemicus was er daarentegen steevast van overtuigd dat zijn idee hem de Nobelprijs voor de Chemie zou opleveren. En ja hoor, die won hij tien jaar later.

DNA-onderzoek

Mullis bedacht die beruchte nacht de ‘polymerase chain reaction’ (‘polymerasekettingreactie’) of PCR. Vóór PCR spendeerden laboranten vaak uren aan het bestuderen van één stukje DNA. Zo zit er in een DNA-molecule een pak interessante genetische informatie, maar was het vroeger erg moeilijk om het exacte deeltje uit de molecule te halen en het te bestuderen. Zelfs wanneer een wetenschapper eindelijk dat ene interessante stukje te pakken had, was het materiaal vaak zo minuscuul dat er niet gemakkelijk mee kon worden geëxperimenteerd.

Mullis kwam op het idee om van de DNA-moleculen eerst een miljard kopieën te maken. “Het is namelijk gemakkelijker om naar de kleine deeltjes te zoeken in miljarden moleculen dan in slechts één”, was zijn redenering.

Impulsieve ideeën

Na het productieve weekend in zijn buitenverblijf, ging Mullis met het idee op zak naar zijn werkplaats Cetus, een van de eerste biotechnische bedrijven ter wereld. Daar maakte de biochemicus strips met genetisch materiaal, die andere wetenschappers vervolgens konden gebruiken in hun experimenten. Volgens zijn collega’s was Mullis echter een temperamentvol persoon, wat meerdere keren tot conflicten zou hebben geleid.

Toen Mullis het ‘revolutionaire’ idee voor de eerste keer voorstelde, waren zijn collega’s eerder sceptisch. Zo was de biochemicus gekend voor zijn impulsieve ingevingen, die vaak biologische fouten bevatten. Mullis bleef echter bij zijn standpunt, en na een tijdje moesten zijn medewerkers toegeven dat de nieuwe PCR-techniek wel degelijk baanbrekend was.

Van Nobelprijswinnaar naar surfer

Toch zorgde de revolutie ook voor controverse. Zo beweerden enkele collega’s dat zij (en dus niet Mullis) de techniek hadden bedacht. Het conflict werd beslecht in het nadeel van Mullis en uiteindelijk verkocht Cetus de PCR-techniek aan de farmaceut Hoffmann-La Roche, en dat voor maar liefst 330 miljoen dollar (ongeveer 292 miljoen euro). Mullis kreeg na een reeks rechtszaken een troostprijs van amper 10.000 euro. In de jaren nadien werd de PCR-techniek nog verfijnd door andere wetenschappers van Cetus.

In 1993 won Mullis de Nobelprijs voor de Chemie voor zijn uitvinding. Maar na alle commotie gaf de wetenschapper de voorkeur aan een van zijn favoriete hobby’s: surfen.

LSD

De Amerikaan, die in augustus 2019 – enkele maanden voor het begin van de pandemie – op 74-jarige leeftijd overleed, pende zijn verhaal neer in zijn memoires. Daarin vertelt hij ook allerlei anekdotes. Zo zou Mullis een goed gevoel voor humor hebben gehad, maar stond hij eveneens bekend voor zijn seksistische uitspraken tegenover journalisten, zijn scepticisme over de klimaatopwarming en foto’s van naakte vrouwen die hij maar al te graag verwerkte in zijn lezingen.

Tot slot schrok de excentrieke wetenschapper niet terug van druggebruik. Zo ontstonden zijn meest geniale inzichten volgens hem terwijl hij onder invloed was van LSD.