Wie verraadde Anne Frank? Cold case-team van gepensioneerde FBI-agent vindt na 5 jaar speurwerk het antwoord

4 augustus 1944. Duitsers vallen binnen in een pand aan de Prinsengracht in Amsterdam. Ze zijn getipt dat op huisnummer 263 Joden verscholen zitten en dat blijkt ook zo te zijn. Achter een boekenkast bevindt zich de toegang tot ‘het achterhuis’. Daar zitten acht personen al 25 maanden ondergedoken: Otto Frank, zijn vrouw Edith en hun twee dochters Anne en Margot; Franks bevriende collega Hermann van Pels, diens vrouw Auguste en zoon Peter, en de tandarts Fritz Pfeffer. Nu, op een zucht van het einde van de Tweede Wereldoorlog, bijna twee maanden na D-Day, worden ze alsnog ontdekt en gedeporteerd naar concentratiekampen. Alleen Otto Frank zal die horror overleven. Zijn dochter Anne, 15 jaar op dat moment, overlijdt enkele maanden later aan ondervoeding en vlektyfus in het kamp van Bergen-Belsen. In de jaren na de oorlog wordt haar dagboek één van de strafste getuigenissen over WOII. Tot op vandaag is het één van de best verkopende boeken ter wereld.