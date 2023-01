“Wie kwam op idee om militairen massaal in één gebouw met munitie te steken?” Enorme woede in Rusland na dood 'honderden soldaten' bij Oekraïense aanval

Bij een raketaanval maandag op een bezette stad in de regio Donetsk , zijn tientallen - mogelijk honderden - Russische soldaten omgekomen. Inmiddels meldt Kiev dat het de Russen opnieuw een zware klap heeft toegediend met meer dan “500 doden en gewonden” in de regio Cherson . Prominente Russische militaire bloggers reageren woedend - en het is opmerkelijk dat hun woede grotendeels gericht is op de legerleiding. Maar Moskou probeert de schuld in de schoenen van de lokale autoriteiten in Donetsk te schuiven.

Het doelwit van de Oekraïense aanval op Makijivka in de regio Donetsk maandag was een schoolgebouw dat gebruikt werd als onderkomen voor Russische reservisten. Het gebouw werd met de grond gelijk gemaakt. De enorme explosie is allicht te wijten aan het feit dat er veel munitie opgeslagen lag in de kelder van de school. Over het aantal doden lopen de meningen sterk uiteen. In een zeldzaam moment van ‘openheid’ heeft Rusland toegegeven dat maandag 63 militairen zijn omgekomen, maar volgens Oekraïne ging het om ruim 400 dode Russische soldaten.

Quote Wat er in Makijivka is gebeurd, is verschrik­ke­lijk Russische militaire blogger

Russische militaire bloggers reageren dan ook vol ongeloof en zijn furieus. Zij wijzen met een beschuldigende vinger naar de legerleiding. “Wat er in Makijivka is gebeurd, is verschrikkelijk”, schreef ‘Archangel Spetznaz Z’, een Russische militaire blogger met meer dan 700.000 volgers op Telegram.

“Erg gemakkelijk”

“Wie kwam op het idee om militair personeel in grote aantallen in één gebouw te zetten? Zelfs een dwaas begrijpt dat er veel gewonden of doden zullen zijn als het gebouw door artillerie wordt geraakt.” Het kan de commandanten “helemaal niets schelen” dat munitie wanordelijk op het slagveld is opgeslagen, schreef hij.

De Russische militaire leiding maakte het de Oekraïense strijdkrachten op die manier wel erg gemakkelijk, zo stelden enkele bloggers van de Wagner-huurlingengroep.

KIJK. Robin Ramaekers: “Als die laatste cijfers kloppen, zou dit de zwaarste klap zijn die Oekraïne in één keer aan Rusland kon toedienen”

Inmiddels zei ook Igor Girkin, een voormalige commandant van pro-Russische troepen in Oost-Oekraïne en MH17-hoofdverdachte, dat er honderden doden of gewonden waren. Russische politici hebben zich eveneens uitgesproken over het incident, waarbij Senaatslid Grigory Karasin opriep tot een “nauwgezette interne analyse”.

Sergei Mironov, een wetgever en voormalig voorzitter van de Senaat, eiste dat de functionarissen die “de concentratie van militair personeel in een onbeschermd gebouw hadden toegestaan” en “alle hogere autoriteiten die niet voor het juiste niveau van bescherming zorgden”, strafrechtelijk aansprakelijk moeten worden gehouden.

Quote Waarom zitten ze niet in schuilkel­ders? Hier moeten zware conclusies uit getrokken worden Journalist Andrey Medvedev

“Waarom zitten ze niet in schuilkelders? Hier moeten zware conclusies uit getrokken worden”, zo luidde de scherpe analyse van de ultraconservatieve journalist Andrey Medvedev. “Ofwel is het leven van een persoon het hoogste goed en dan moeten er straffen volgen voor ‘domme verliezen’ net zoals dat gebeurt voor landverraad, of het is gedaan met dit land”, schreef Medvedev op Telegram.

Volledig scherm Reddingswerkers ruimen puin en zoeken naar slachtoffers van de Oekraïense aanval op een schoolgebouw in Makijivka. © REUTERS

Schuld afschuiven

Het Russische ministerie van Defensie probeert nu wellicht de schuld voor zijn slechte operationele veiligheid (OPSEC) af te schuiven op ambtenaren en gemobiliseerde troepen van de Volksrepubliek Donetsk (DNR), aldus het ‘Institute for the Study of War’. Wetshandhavers van de DNR vertelden dat de aanval plaatsvond toen militairen de operationele veiligheid schonden door persoonlijke mobiele telefoons te gebruiken, waardoor Oekraïense troepen een precisieaanval op de basis konden uitvoeren. Aan het Kremlin gelieerde media en enkele militaire bloggers herhaalden die bewering en drongen er bij het Kremlin op aan om strengere richtlijnen voor het gebruik van mobiele telefoons in te voeren.

Viceminister van Binnenlandse Zaken van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk, Vitaly Kiselyov, bevestigde de berichten van militaire bloggers dat militaire commandanten hebben opgeroepen tot het aftreden van DNR-chef Denis Pushilin. Sommige DNR-functionarissen van hun kant riepen op tot de bestraffing van de ambtenaar die had besloten de school als onderkomen te gebruiken.

“Het Russische ministerie van Defensie heeft mogelijk bewust vertrouwd op DNR-functionarissen om vervolgens de gemobiliseerde soldaten van de Volksrepubliek Donetsk de schuld te kunnen geven van de aanval omdat zij de veiligheidsvoorschriften hebben geschonden. Met als uiteindelijke doel: de leiders van de Volksrepubliek Donetsk als de grootste schuldigen aan te wijzen”, aldus het ISW.

Volgens Russische bronnen heeft de Russische president Poetin het leger en een onderzoekscommissie bevolen het incident te onderzoeken.

