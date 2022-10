Wie is Rachid N., de tweede hoofdverdachte in moordzaak 12-jarige Lola? “Hij bracht moordenares Dahbia B. naar zijn appartement”

WHO-baas waarschuwt voor risico op genocide in Ethiopi­sche regio Tigray

De algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwt dat de tijd opraakt om genocide te vermijden in zijn thuisregio Tigray, in het noorden van Ethiopië. "Er is geen enkele andere situatie wereldwijd waarin zes miljoen mensen voor bijna twee jaar belegerd worden", zei hij in Genève. Hij stelde dat het bankensysteem, brandstof, voedsel, elektriciteit en gezondheidszorg worden gebruikt als oorlogswapens.

