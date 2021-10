Wie is “Puistenkop”, de Franse seriemoordenaar en verkrachter die na 35 jaar eindelijk ontmaskerd is?

Het Parijse gerecht heeft zijn oudste cold case opgelost: de verkrachting van en moord op de 11-jarige Cécile Bloch in de lente van 1986. Dader is François Verove (59), een ex-gendarme die ten tijde van de feiten lid was van de Garde Républicaine. De man heeft woensdag zelfmoord gepleegd, nadat hij telefoon ontving om zich bij de politie te melden. In een nagelaten brief bekent hij nog meer misdaden.