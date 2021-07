Wie is Peter R. De Vries, Nederlands bekendste misdaadverslaggever

De 64-jarige journalist startte zijn carrière als verslaggever bij de krant De Telegraaf in het jaar 1978. Al na één jaar legde hij zich toe op misdaadverslaggeving. In 1987 nam De Vries ontslag bij De Telegraaf om hoofdredacteur te worden van het weekblad Aktueel, dat hij omvormde tot een misdaadtijdschrift.

De Vries werd vooral bekend door zijn televisieprogramma ‘Peter R. de Vries: misdaadverslaggever’ dat liep van oktober 1995 tot en met juni 2012 op de commerciële zender SBS6. Met het programma zorgde hij er vaak voor dat daders konden worden gevat, vaak met behulp van verborgen camera. Een van de bekendste zaken die door de journalist werd opgelost, is de moord op de Amerikaanse tiener Natalee Holloway. In opdracht van De Vries kon een undercoverinformant enkele bezwarende uitspraken van de Nederlander Joran Van Der Sloot opnemen, waarna er een doorbraak kwam in de zaak. De uitzending over de Holloway-zaak leverde De Vries een Emmy-award op. Hij was nadien ook te gast in verschillende Amerikaanse talkshows.