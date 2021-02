Wie is Ngozi Okonjo-Iweala? Een portret van de eerste vrouw aan het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie

De Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala (66) wordt de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De 164 leden namen die beslissing in consensus, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Okonjo-Iweala kreeg al heel wat te verduren tijdens haar carrière. Toen ze het corruptieprobleem in Nigeria probeerde aan te pakken, werd haar moeder ontvoerd.

Okonjo-Iweala wordt de eerste vrouw aan het hoofd van de WTO, dé hoogste handelsfunctie die er bestaat. Haar hoofdtaak is om de WTO opnieuw daadkrachtig te maken. Een lastige klus nadat de vorige Amerikaanse president Donald Trump er een puinhoop van maakte. Handelsregels en allerlei invoerheffingen legde hij gewoon naast zich neer. Ook werden er niet langer nieuwe rechters benoemd bij “het vreselijke instituut”, zoals Trump de WTO meermaals noemde.

“De WTO heeft een leider nodig. Een frisse blik, een buitenstaander, iemand met de capaciteiten om hervormingen door te voeren en er met de leden samen voor te zorgen dat de WTO uit z’n gedeeltelijke verlamming weet te ontsnappen”, zei Okonjo-Iweala vorig jaar tegen CNN.

Carrière

De nieuwe directeur-generaal van de WTO werd in 1954 in Nigeria, toen onder Brits koloniaal toezicht, geboren. Ze studeerde af als econoom aan Harvard University en behaalde een doctoraat in het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ze staat bekend als een goede onderhandelaar die compromissen kan smeden. Okonjo-Iweala bouwde ervaring op in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Ze werkte onder meer 25 jaar als ontwikkelingseconoom bij de Wereldbank. Daar werd ze uiteindelijk directeur. Ze was ook twee keer minister van Financiën in Nigeria (2003-2006 en 2011-2015).

Forbes Africa riep Okonjo-Iweala vorig jaar uit tot Afrikaan van het jaar. In datzelfde jaar werd ze ook speciaal gezant Covid-19 voor de Afrikaanse Unie en zat ze in het bestuur van Gavi, een organisatie die streeft om het aantal vaccins eerlijk te verdelen in de wereld.

Strijd tegen corruptie

De strijd tegen corruptie staat bij de nieuwe directeur-generaal van de WTO hoog in het vaandel. Ze voerde hervormingen door die de Nigeriaanse economie meer stabiliteit brachten, maar dat ging allesbehalve van een leien dakje. In haar boek ‘Fighting Corruption is Dangerous: The Story Behind the Headlines’ uit 2008 getuigt Okonjo-Iweala over haar tijd als minister van Financiën. Toen ze de frauduleuze praktijken in de olie-industrie wilde aanpakken, werd haar 83-jarige moeder ontvoerd. De ontvoerders eisten dat ze op de nationale televisie haar ontslag zou aankondigen. Een eis die Okonjo-Iweala onmiddellijk weigerde.

Nadat er losgeld op tafel werd gelegd, werd de moeder alsnog vrijgelaten. Ze had een gesprek tussen de ontvoerders kunnen opvangen over oliesubsidies. “Ik was op de tenen gaan staan van een paar heel rijke en machtige mensen die betrokken waren in een corruptieschandaal in Nigeria genaamd de olie-subsidie-oplichting”, schreef Okonjo-Iweala in haar boek.

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Okonjo-Iweala nadien nog te maken met een lastercampagne. Toch bleef ze doorgaan met de de strijd tegen corruptie. Voor die standvastigheid zette de corruptiewaakhond Transparancy International Okonjo-Iweala twee jaar geleden bij de ‘acht vrouwelijke inspirerende anti-corruptie-strijders’.

Toekomst

Nooit eerder kwam een vrouw aan het hoofd van de WTO te staan. Na zes mannen is het nu de beurt aan Okonjo-Iweala. Ze volgt Robert Azevêdo op, die directeur-generaal van 2013 tot augustus vorig jaar was. De regering-Trump probeerde haar kandidatuur te blokkeren, maar de handelsfunctionarissen onder leiding van huidig Amerikaans president Joe Biden spreken openlijk hun steun uit. Uiteindelijk won Okonjo-Iwealade van de Zuid-Koreaanse minister van Handel Yoo Myung-hee na een vier maanden durende selectieprocedure.

De nieuwe topvrouw neemt de Wereldhandelsorganisatie over op een moeilijk moment. De wereldwijde handel lijdt immers zwaar onder de coronapandemie en er waren de laatste jaren herhaaldelijke oplopende spanningen tussen de grote landen.

Okonjo-Iweala benadrukt dat ze de WTO niet alleen op de rails kan krijgen. Daarvoor is internationale samenwerking nodig, luidt het. “In mijn moedertaal, Igbo, is er een gezegde: ‘Aka nni Kwo aka ekpe, aka ekepe akwo akanni wancha adi ocha’. Als de rechterhand de linkerhand wast en de linkerhand de rechterhand worden ze beide schoon.”

