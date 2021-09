Wie is de gedoodverfde toekomstige president van Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar?

Baradar is geboren in 1968 in het dorp Weetmak in de Afghaanse provincie Uruzgan en behoort tot de machtige Pathaanse stam Popalzai. Hij is een van de oprichters van de extremistische religieus-politieke beweging taliban. Hij was altijd een trouwe luitenant en goede vriend van oprichter Mullah Muhammad Omar, de hoogste talibanleider, die vermoedelijk in 2013 stierf. Het was Omar die Abdul Ghani de strijdersnaam ‘Baradar’ gaf, wat ‘broer’ betekent. Vandaag is Baradar het gezicht van de politieke en militaire tak van de taliban, en van de diplomatieke onderhandelingen. Het religieuze luik is in handen van een andere talibanleider, Haibatullah Akhundzada.

De fundamentalistische Baradar vocht in de jaren 80 samen met de Afghaanse moedjahedien (islamitische strijders) tegen de troepen van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Baradar was er de plaatsvervanger van de latere talibanleider Omar. Het is daar dat de vriendschap met Omar zou zijn ontstaan. Baradar mogelijk ook getrouwd met de zus van Omar.

In 1992 hielden de Sovjets het voor bekeken in Afghanistan. Omar en Baradar richtten daarna een strenge Koranschool (madrassa) op in Kandahar, de aanzet voor de islamitische beweging taliban. “Een bende seminaristen van de harde lijn die zich verenigden om de heidense plaatselijke krijgsheren weg te vagen”, zo omschrijft The Economist de taliban, wat eigenlijk ‘studenten’ betekent.

Baradar heeft heel wat belangrijke posities bekleed binnen de taliban. Hij staat bekend als een uitstekend strateeg die vele militaire overwinningen met de islamitische fundamentalisten boekte. Hij is niet de man van de harde ideologische lijn binnen de taliban, maar eerder liberaal, al bleef hij wel altijd voorstander van de gewelddadige jihad, de strijd tegen de vijanden van de islam. Hij werd in Newsweek door een anonieme commandant van de taliban omschreven als een “ouderwets Pathaans stammenhoofd” en als “geduldig”. Hij zou niet alleen naar de hooggeplaatste leden luisteren, maar ook naar de lagere echelons.

Van 1996 tot 2001 waren de taliban aan de macht in Afghanistan en riepen ze het Islamitisch Emiraat Afghanistan uit. In 2001 maakten de Amerikanen een einde aan het regime, na de terreuraanslagen van 9/11 op Amerikaanse bodem. Baradar was toen viceminister van Defensie. “Hij zou Mullah Omar nog persoonlijk met zijn motor in veiligheid hebben gebracht toen de Amerikaanse bommen op Kandahar vielen”, aldus De Volkskrant. Omar trok zich terug in de heuvels.

Volledig scherm Baradar is populair bij de taliban. © AFP

Volgens de VN was Baradar na de val van de talibanregering als hoge militaire commandant verantwoordelijk voor aanvallen op coalitietroepen. Baradar klom daarna op tot de nummer drie van de taliban, na Omar en Obaidullah. Toen die laatste in 2007 gearresteerd werd, werd Baradar de nummer twee van de organisatie. Ingewijden zeggen dat hij in de praktijk zelfs de belangrijkste leider was. Hij beheerde onder meer de financiën.

In 2010 werd hij zelf in Pakistan aangehouden en gevangengezet. De CIA had hem kunnen opsporen in de havenstad Karachi. In 2018 werd hij op vraag van de Amerikanen vrijgelaten. Hij kwam aan het hoofd te staan van het politieke bureau van de taliban in Doha. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump wou met zijn toegeving de taliban mét Baradar aan de onderhandelingstafel krijgen. Als hoofdonderhandelaar bij de vredesbesprekingen in Qatar slaagde Baradar er vorig jaar in het akkoord af te sluiten dat de weg vrijmaakte voor de terugtrekking van de VS uit Afghanistan. Hij ontmoette tweemaal Mike Pompeo, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, en sprak telefonisch met president Donald Trump.

Officieel is de ‘Opperste Leider’ van de taliban sinds 2016 de geestelijke Haibatullah Akhundzada, een meedogenloze religieuze hardliner. Akhundzada volgde toen Mullah Akthar Mansour op, die gedood werd door een Amerikaanse droneaanval. Maar Baradar heeft zelf een grote en trouwe aanhang onder de taliban en The Economist noemt hem vandaag nog altijd de “de facto leider”. Dat de taliban op 15 augustus weer de macht grepen in Afghanistan, wordt toegeschreven aan Baradar, die toen voor het eerst na meer dan tien jaar weer voet op Afghaanse bodem zette.

In juli sprak hij met Peking en met Moskou. Afgelopen maand had Baradar ook gesprekken met ex-president van Afghanistan, Hamid Karzai, en met andere politici. Verwacht wordt dat hij een regering op de been zal brengen en de nieuwe president van het herrezen Islamitisch Emiraat Afghanistan zal worden.

Tijdens besprekingen tussen taliban en Afghaanse leiders in Doha in september 2020 beweerde Mullah Baradar “een vrij, onafhankelijk, verenigd en ontwikkeld land” te willen met “een islamitisch systeem waarin alle stammen en etnische groepen van het land zich kunnen vinden zonder enige discriminatie en hun leven in liefde en broederschap kunnen leiden”. Bovendien zouden vrouwenrechten gerespecteerd worden “binnen de grenzen van de islam”. Intussen is gebleken dat de taliban die belofte alvast zeker niet overal nakomt.