Wie is Ahmadreza Djalali, de ter dood veroordeelde VUB-docent? “Als hij over zijn land spreekt, verdwijnt die saaie wetenschapper”

Foto’s van Ahmadreza Djalali laten weinig aan de verbeelding over. De wetenschapper verloor meer dan 20 kilo, het resultaat van 4,5 jaar ontbering in de gevangenis van Evin, nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. In de zwaarbewaakte instelling worden voornamelijk dissidenten en intellectuelen opgesloten. De man slijt er zijn dagen in een cel van een paar vierkante meter groot, volgens Amnesty International in het bijzijn van een tiental andere gevangenen. Dinsdag belde hij met zijn echtgenote Vida om afscheid te nemen: hij zat opnieuw in afzondering, en zijn advocaat had het officiële bevel in handen gekregen om zijn executie binnen de week te laten plaatsvinden.