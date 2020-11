Wie in Milaan wil roken in park of stadion moet tien meter afstand houden

Voormalige hartsvrien­din rekent af met Ivanka Trump: “Ze heeft haar vaders instinct om anderen onder een bus te gooien om zichzelf te redden”

10:02 Ooit was ze de hartsvriendin van Ivanka Trump, maar da’s verleden tijd. Lysandra Ohrstrom - nu journaliste - schetst in een uitgebreid artikel in tijdschrift Vanity Fair geen fraai beeld van Donald Trumps dochter. “Ivanka heeft de Trump-radar voor status, geld en macht.”