Wie houdt de EU draaiende als von der Leyen en haar collega’s iets overkomt?

Eind deze week reist de Europese Commissie naar Oekraïne voor een overleg met president Zelensky. Een bezoek aan Oekraïne, een land dat regelmatig wordt gebombardeerd, blijft riskant. Daarom is er een soort van ‘disgnated survivor’ in het geval dat voorzitter Ursula von der Leyen iets zou overkomen. Maar wat is een ‘aangewezen overlevende’? En wie blijft er dan thuis om het roer over te nemen?

In de VS is er bijvoorbeeld een ‘designated survivor’ als de president zijn jaarlijkse toespraak houdt in het parlement. De ‘aangeduide overlever’ blijft dan ver weg van het Capitool wanneer de voltallige Amerikaanse regering daar aanwezig is, en volgt de zaken vanop een veilige locatie. Als het ondenkbare gebeurt en alle leden van de regering omkomen bij een natuurramp, een aanslag of een oorlogsdaad, dan krijgt die persoon de leiding over het land in handen. De ‘designated survivor’ is daar meestal een minister met een minder belangrijke portefeuille.

Maar wat als plots de Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen en haar collega’s omkomen? Wie neemt er dan de boel over in Brussel? Het is een onwaarschijnlijk scenario, maar wel eentje waar rekening wordt mee gehouden, zeker nu er een nieuwe EU-Oekraïne-top op de planning staat.

Een meerderheid van de EU-commissarissen, waaronder commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, zal later deze week afzakken naar Kiev voor een EU-Oekraïne-top. Financiële steun, het EU-lidmaatschap en mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland zullen waarschijnlijk aan bod komen.

Riskant bezoek

Hoewel westerse leiders er de deur plat lopen sinds de invasie, blijft een bezoek riskant. Omdat Oekraïne regelmatig gebombardeerd wordt, gelden voor diplomatieke bezoeken bijzondere veiligheidsmaatregelen. De locatie en het tijdstip zijn nog geheim en ook de namen van alle aanwezigen zijn nog niet bevestigd.

Frans Timmermans heeft al aangegeven dat hij niet zal mee gaan. Timmermans, nummer twee bij de commissie, vervangt de voorzitter als zij er niet is. Nu blijft hij ook thuis voor het geval haar iets overkomt. Mogen we de Nederlander dan - net als in de VS - de ‘designstad survivor’ noemen?

‘Volgorde voorzien’

Tijdens een persmoment maandagnamiddag vroeg een journalist of de EU haar eigen protocollen had voor het geval het leiderschap zou wegvallen door ziekte of overlijden. Dat schrijft de nieuwssite ‘Politico’. Volgens woordvoerder Eric Mamer is er een ‘volgorde voorzien’ om ervoor in te staan dat de commissie ‘in alle omstandig­heden’ kan blijven werken en om ‘de continuïteit van de EU’ te waarborgen.

Timmermans is vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese Green Deal. Hij ontmoette de Oekraïense president Volodymyr Zelensky drie weken geleden al in Kiev om te praten over de groene transitie. Als nummer twee heeft hij al meermaals de leiding overgenomen als von der Leyen in het buitenland is.

KIJK OOK. Het principe van ‘designated survivor’ is vooral bekend geworden door de gelijknamige tv-serie