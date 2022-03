Wie heeft ringen nodig als je helmen hebt? Twee Oekraïense soldaten trouwen nabij Kiev

Dode en twee gewonden door steekpar­tij in Leeuwarden, verscheide­ne gewonden door schietinci­dent in Vinkeveen

Door een steekpartij in Leeuwarden in Nederland is een dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt, van wie een ernstig. De politie heeft enige tijd na het geweld een verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd in de woning in het centrum van de Friese hoofdstad. In het Utrechtse Vinkeveen zijn dan weer verscheidene gewonden gevallen door een schietpartij.

13:16