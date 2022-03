“Wie bombardement overleefde, zal sterven onder het puin”: reddingsoperaties in vernield theater in Marioepol onmogelijk door Russische aanvallen

Ruim twee dagen na het bombardement op het theater in Marioepol zitten mogelijk nog heel wat mensen vast onder het puin. Voor hen is de situatie uitzichtloos, meldt het Oekraïense parlementslid Serhi Taroeta. “Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen, hoeveel gewonden en doden er zijn, weet niemand. Wat wel duidelijk is, is dat er geen kans is om eruit te komen", schrijft hij op Facebook.

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



Meer dan duizend burgers zaten woensdag ondergedoken in het getroffen theater, aldus burgemeester Vadim Bojtsjenko. Taroeta spreekt zelfs over 1.300 mensen die zich verschuilden in het theater en de schuilkelder. Hoeveel mensen precies aanwezig waren op het moment van de aanval, is niet te verifiëren. Nadat duidelijk werd dat de schuilplaats voor burgers onder het gebouw niet vernietigd was, konden al zo’n 130 mensen gered worden.

Maar nu wordt gevreesd dat er na het onophoudelijke artillerievuur op de stad niemand meer over is om mensen te redden. “Niemand ruimt het puin op”, aldus Taroeta. De reddingsdiensten zijn door de Russische blokkade van de stad de facto aan banden gelegd en heel wat materiaal van de hulpdiensten is vernietigd. “Veel dokters zijn vermoord. Dit betekent dat alle overlevenden van het bombardement onder de ruïnes van het theater zullen sterven, of al zijn overleden”, klinkt het hard.

De omstandigheden zijn nog altijd erbarmelijk in Marioepol, dat aan alle kanten wordt geblokkeerd door Russische troepen, waardoor voedsel, water of medicijnen de plaatselijke bevolking niet kunnen bereiken. Particuliere auto’s mogen de havenstad nu wel verlaten, nadat in de afgelopen twee dagen zo’n 6.500 auto’s waren vertrokken terwijl de stad nog onder vuur lag. “Marioepol is een martelkamer waar vrouwen en kinderen op de meest gruwelijke manier worden vermoord”, schrijft Taroeta in zijn bericht op Facebook.

Het theatergebouw werd woensdag volgens Oekraïne door Rusland onder vuur genomen. Rusland zelf ontkent en wijst met een beschuldigende vinger naar het Oekraïnse Azov-bataljon. Op ongeverifieerde beelden die onder meer door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zijn verspreid, is te zien dat er van het theater weinig meer over is.

Heropbouw

Intussen heeft de Italiaanse minister van Cultuur, Dario Franceschini, aangeboden om het gebombardeerde theater te herbouwen. Hij schreef op Twitter dat hij de herstelwerkzaamheden van het theater “in naam van de mensheid” aanbiedt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op de tweet van Franceschini gereageerd met een bedankje. Volgens Zelenski geeft Italië “het goede voorbeeld”. Hij voegt daaraan toe dat “zijn land tot aan de laatste steen herbouwd zal worden”.